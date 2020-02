ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebita) sei im Geschäftsjahr 2019 hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Medienunternehmens hat der Analyst wegen niedrigeren Margen um rund fünf Prozent gesenkt. Die Kaufempfehlung gelte weiterhin, doch benötige die Aktie neue Impulse./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 12:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

