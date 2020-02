Welche Auswirkungen hat das Virus auf die wirtschaftliche Entwicklung? Der amerikanische FED Chef Jerome Powell hatte zuletzt bereits bei einer Anhörung im Finanzausschuss auf mögliche Gefahren hingewiesen. Powell sieht negative Auswirkungen, sollte der Virus dauerhaft sein. In diesem Fall wären entsprechende Maßnahmen denkbar. Die chinesische Notenbank ist bereits am Markt aktiv und hat in der vergangenen Woche und am Montag dem heimischen Finanzsystem Liquidität zur Verfügung gestellt. Die ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...