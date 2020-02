Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S nimmt mit heutigem Tag im Werk II am Standort Chongqing den Betrieb wieder auf. Damit sind nun wieder alle drei chinesischen AT&S-Werke zumindest mit eingeschränkten Kapazitäten in Betrieb, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Aufgrund des Coronavirus waren die chinesischen Neujahrsferien verlängert worden. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...