LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vivendi nach Zahlen von 28,00 auf 27,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zum einen habe der Medienkonzern die Erwartungen mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal verfehlt, was negativ sei, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ebenfalls negativ sei der Margenrückgang der Tochter UMG im zweiten Halbjahr. Dass der Deal mit dem Konsortium um den chinesischen Tech-Konzern Tencent über eine Beteiligung an UMG derweil genehmigt wurde und nun vor Ende Juni das Geld flösse, sei indes positiv./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 02:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

