FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp nach Zahlen von 12,50 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das erste Quartal sei operativ wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er nahm Anpassungen an seinem Bewertungsmodell vor, beließ aber seine Schätzungen auch vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Entscheidung über die Zukunft der Aufzugsparte unverändert./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:39 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:44 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

