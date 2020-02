NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 215 auf 316 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Aufgrund der als Tick-Tock-Modell bekannten Produktionszyklen einzelner Chiphersteller liege seine Prognose für den Hersteller von Litografiesystemen im Jahr 2020 zunächst unterhalb der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Analyst Mark Li in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ab 2021 dürfte die Nachfrage jedoch deutlich ansteigen, was die Gewinne der Niederländer um 50 Prozent ankurbeln könnte. Ab 2022 sollte die Entwicklung dann wieder flach verlaufen./ssc/kro



ISIN: NL0010273215

