So schnell kann's gehen: Nachdem ich in meinem Trading-Update vom 6. Februar die 10 Euro als realistische Zielmarke für die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) in Aussicht stellte, nutzt der Kurs sein starkes Momentum und befördert sich bis heute auf 10,37 Euro.

Wenn man es genau nimmt, notierte der Kurs schon am Mittwoch bei 10,004 Euro, doch auf Schlusskursbasis wurde erst am gestrigen Donnerstag mit 10,18 Euro die psycholgisch wichtige Marke geknackt. Heute geht die Rallye weiter.

Die Frage, die sich viele stellen, warum ausgerechnet zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 5,7-Milliarden-Euro-Verlusts für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019, den die Bank am 30. Januar öffentlich machte, ein namhafter Investor eine signifikante Position von rund 3 Prozent in der Deutschen Bank erwirbt.

Die Zuversicht für die DB-Aktie, die hinter dem Einstieg der kalifornischen Capital Group steckt, scheint sich jedenfalls auf ...

