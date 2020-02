FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für United Internet vor Zahlen für das Schlussquartal 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Unternehmen dürfte seine Ziele erreicht haben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erwartet einen recht unspektakulären Bericht und ein spannenderes Übergangsjahr 2020./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 06:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

