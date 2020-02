Euskirchen (ots) - Zum siebten Mal in Folge wurde LogoEnergie mit dem Bonitätszertifikat CefoZert der Creditreform Bonn Rossen KG ausgezeichnet. Damit wird dem bundesweit tätigen Energieversorger mit Sitz in Euskirchen wiederholt eine ausgezeichnete Bonität und ein geringes Insolvenzrisiko bescheinigt.Orientierungshilfe für Verbraucher"Das CrefoZert gibt den Verbrauchern Sicherheit und bescheinigt, dass man sich auf LogoEnergie verlassen kann. In Zeiten, in denen Energieanbieter Kunden mitunter hohe finanzielle Versprechen machen, diese am Ende nicht halten können und schließlich Insolvenz anmelden, ist eine Orientierungshilfe für die Verbraucher umso wichtiger. Dadurch kann der Ärger, den ein Anbieterwechsel mit sich bringt, vermieden werden ", sagt Alessandro Lanfranconi, Geschäftsführer von LogoEnergie.LogoEnergie ist am Markt etablierter EnergieversorgerGeschäftsführer Ludger Ridder fügt hinzu: "Wenn Wettbewerber Insolvenz anmelden, ist die Verunsicherung bei deren Kunden groß. LogoEnergie hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche gemacht, sodass Verbraucher sich in diesen Zeiten an uns wenden." Geschäftskunden bietet LogoEnergie spezielle Businesstarife und auf sie zugeschnittene Energielösungen an. Privatkunden profitieren von fairen Konditionen in der Strom- und Gasversorgung. "Wir können unseren Kunden günstige Preise anbieten, weil wir seriös planen und vorausschauend wirtschaften. Die Auszeichnung mit dem CrefoZert trägt einen wichtigen Anteil daran, dass wir als verlässlicher und solventer Anbieter wahrgenommen werden", so Ridder. Seit 2010 am Markt, hat sich das Unternehmen in der Energiebranche etabliert. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des regionalen Energiedienstleisters e-regio kann LogoEnergie auf Erfahrungen aus über 80 Jahren in der Strom- und Gasversorgung zurückgreifen. Bundesweit hat LogoEnergie neben seinen Privat- und Geschäftskunden zahlreiche namhafte Großkunden aus Industrie und öffentlicher Hand.Nur 2 Prozent der Unternehmen zertifizierungsfähigGrundlage der Zertifizierung mit dem CrefoZert ist eine fundierte Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, die mit Daten der Creditreform Wirtschaftsauskunft ergänzt wird. Durch ein persönliches Managementgespräch wurden die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven von LogoEnergie ermittelt. Und diese können sich sehen lassen, weiß Creditreform-Geschäftsleiter Bastian Hadinoto: "Die Auszeichnung mit dem CerfoZert erfolgt nach strengen Kriterien. In Deutschland sind nur 2 Prozent der Unternehmen zertifizierungsfähig. Dass Unternehmen häufig in Folge zertifiziert werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Die siebte Zertifizierung spricht sehr für LogoEnergie und zeigt, dass Verbraucher diesem Energieversorger vertrauen können."Pressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502info@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112162/4520710