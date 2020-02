Wien (www.fondscheck.de) - Die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA hat eine Untersuchung gestartet, inwieweit sich Asset Manager an die Vorgaben zur Liquidität in Ucits-Fonds halten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Laufe des Jahres sollten sämtliche nationalen Aufsichten des Kontinents prüfen, inwiefern Portfoliomanager in der täglichen Praxis die Vorgaben umsetzen und sicherstellen würden, dass sie Anteilsrückgaben stets erfüllen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...