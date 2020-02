QSC 5.19% Einstein (PT78PT78): [DJ] BLICKPUNKT/QSC springen an - Anleger honorieren Neuaufstellung 14.02.20 13:28 Bereits den zweiten Tag in Folge geht es für die Aktie von QSC bei steigenden Umsätzen nach oben. Das Unternehmen führte lange Zeit ein Schattendasein an der Börse. Doch die Neupositionierung ist vollzogen, nun muss geliefert werden. Im Vorjahr wurde Plusnet verkauft und damit die Kasse gefüllt. Nun soll das Geschäft in den Bereichen IoT, SAP und Cloud ausgebaut werden. Beim Umsatz will das Unternehmen massiv wachsen. Lagen die Umsätze unter Herausrechnung der Plusnet-Zahlen 2019 noch bei 127 Millionen Euro, hat sich das Unternehmen für 2022 ein Ziel von 200 Millionen Euro gesetzt. Dabei soll auch die Liquidität von 65 Millionen Euro ...

