Die wikifolio-Anleger haben wieder mehr Vertrauen in die Aktienmärkte, wie der Blick auf die Aktivitäten in den vergangenen Wochen zeigt. Welche Rolle die Aktien von Corona-Gewinnern wie z.B. hellofresh und Amazon spielen und welche wikifolios bei den Anlegern besonders beliebt sind verrät Nikolaos Nicoltsios von wikifolio.com im monatlichen Interview bei Börse Stuttgart TV.