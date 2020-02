NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 225 auf 300 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal des Grafikchipspezialisten sei stark gewesen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Signale für den Start ins neue Jahr lobte er entsprechend./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 06:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / / UTC



US67066G1040

