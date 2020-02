Gold: Das ist (k)eine Überraschung!

Marktteilnehmer sind sich in vielen Dingen nicht einig. Dazu gehört auch die Einschätzung von Gold. Für die Einen, ein wichtiger Bestandteil eines gut ausbalancierten Depots, für die Anderen, darunter auch Warren Buffett, eine "unproduktive Wertanlage", die weder Zinsen noch Dividenden generiert. Nun hat der Branchenverband World Gold Council versucht, etwas Werbung für das gelbe Edelmetall zu machen

Als Branchenvertretung ist es keine große Überraschung, auf welcher Seite der World Gold Council steht. Trotzdem gilt es natürlich, sich die Argumente einmal näher anzusehen. Darunter werden vor allem vier Argumente genannt. Zunächst einmal würde Gold auf lange Sicht positive Renditen generieren. Darüber hinaus sei Gold ein gutes Mittel, um Diversifikation zu betreiben und Verluste in schwierigen Marktphasen abzufedern. Außerdem sei der Goldmarkt sehr liquide, so dass Edelmetallinvestoren relativ schnell an benötigtes Geld kommen. Zu guter Letzt wird darauf verwiesen, dass Gold die Portfolio-Performance insgesamt verbessern kann.

Positive Renditen

Der World Gold Council verweist darauf, dass der Goldpreis in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen ist. Seit 1971, nach dem Ende des Goldstandards, hat sich die Feinunze pro Jahr im Schnitt um 10 Prozent verteuert. Für diese Zeit könne sich die Performance mit derjenigen von Aktien messen lassen und ist sogar besser als im Fall von Anleihen. Zudem habe Gold die Inflation geschlagen und erfüllt somit seine Aufgabe als Absicherung gegen Preissteigerungen.

