NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Jahreszahlen des Lebensmittelkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Sie wolle bei dem Lebensmittelkonzern über mehr als nur eine mögliche Senkung des Konzernumsatzausblicks für 2020 diskutieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Strategie des Unternehmen habe versagt, insbesondere weil es nicht gelungen sei, das Wachstum zu beschleunigen. Die Frage sei nun, wie der Plan für die nächsten fünf Jahre aussehen könnte./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de