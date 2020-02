Wien (www.fondscheck.de) - Die Jahre 2016 und 2017 waren für den von Frank Fischer verantworteten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD) durchaus erfolgreiche Jahre, nicht nur in Bezug auf die Performance, auch was die Mittelzuflüsse angeht, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...