DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Februar (8. KW)

=== M O N T A G, 17. Februar 2020 *** 00:50 JP/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q, Ehningen 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:00 PT/EZB-Direktor Lane, Rede bei einer Bankenkonferenz des Banco de Portugal, Lissabon *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt 22:30 AU/BHP Group, Ergebnis 1H, Melbourne - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq D I E N S T A G, 18. Februar 2020 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Trading Statement zum Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:00 DE/Varta AG, Jahresergebnis, Ellwangen 07:30 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Jahresergebnis, Dortmund *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, ca 12:30 PK, Brüssel *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 09:30 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK (14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Frankfurt 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München 10:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK), Russland-Konferenz, u.a. Rede von Bundeswirtschafts- minister Altmaier; 13:45 PG Russlands Wirtschaftsminister Reschetnikow, DIHK-Außenwirtschaftschef Treier und AHK-Präsident Seele, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 11:00 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Trucks mit Vorstand Daum, Stuttgart *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q, Saskatoon M I T T W O C H, 19. Februar 2020 *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Düsseldorf; 16:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 AG, Jahresergebnis, München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Dettingen *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 08:00 DE/DIHK, Ergebnisse der Konjunkturumfrage Frühjahr 2020 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Puma SE, BI-PK, Herzogenaurach *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Januar 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Finnlands Minister- präsidentin Marin, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 14:10 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Harvard Business School Club of Atlanta 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur zur Energiepolitik Deutschlands, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar 14:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Forum of Executive Women, Philadelphia 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis, Mailand *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Duke University, Durham - EE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise nach Estland, Litauen und Lettland (bis 21.2.) - US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn), New York D O N N E R S T A G, 20. Februar 2020 *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:30 Analystenkonferenz), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz), Bad Homburg *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich 07:15 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris 07:25 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar 07:30 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin *** 07:35 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK), München *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q, Kopenhagen 08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Haftung für Kundenbewertungen bei Amazon, Karlsruhe 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim Committee Meeting des Europäischen Bankenverbandes, Frankfurt *** 13:15 DE/SSM-Chef Enria, Rede bei der EBI-Konferenz zum Thema: "Banking Regulation", Frankfurt *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 23. Januar *** 14:00 EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zum mehrjährigen Finanzrahmen, Brüssel *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:20 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Harvard University, Cambridge F R E I T A G, 21. Februar 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (08:30 BI-PK), München 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 08:30 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar 15:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Konferenz "Room to Grow: Housing for a New Economy", Dallas *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Januar *** 18:00 US/EZB-Direktor Lane, Rede beim US Monetary Policy Forum, New York - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2019, Stuttgart - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Moody's), Lettland (S&P), Litauen (S&P), Schweiz (S&P), Bosnien-Herzegowina (Moody's), Bulgarien (Fitch), Türkei (Fitch) S A M S T A G, 22. Februar 2020 *** - SA/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 23.2.), Riad - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Nevada S O N N T A G, 23. Februar 2020 *** 08:00 DE/Bürgerschaftswahl in Hamburg (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

