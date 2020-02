Der S&P 500 (WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072) steuert auf einen starken Wochenausklang zu. Auch in dieser Handelswoche vermochten es äußere Einflüsse bislang nicht, die Entwicklung des US-amerikanischen Leitindex nachhaltig zu beeinträchtigen. Dabei gab es durchaus Situationen, in denen man dachte, nun würde es in die Konsolidierung gehen. Doch wie zuletzt auch schon schaffte es der Index, sich aus diesen vermeintlich prekären Situationen zu befreien. ...

