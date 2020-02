Die weltweit bei der Entwicklung modernster Bildgebungsverfahren führende BARCO NV (BE0003790079) meldete gestern ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.Das in Kortrijk im belgischen Westflandern ansässige Technologieunternehmen ist auf Entwurf und Entwicklung von Produkten und Lösungen für den Bereich der professionellen Visualisierung spezialisiert. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Unterhaltung (vor allem im Bereich digitale Kinotechnik), Unternehmen (z.B. Kontrollräume) sowie Gesundheitswesen (insbesondere hochauflösende Anwendungen in der Radiologie und Mammografie sowie IP-Konnektivitätslösungen für OP-Säle an.Die Produktpalette von Barco NV umfasst dabei Anzeigebildschirme, Projektoren, Videowände sowie Software zur Bildbearbeitung, Konnektivität und Interaktivität.

