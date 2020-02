Wien (www.fondscheck.de) - Der Trend zu nachhaltiger Geldanlage ist ungebrochen, berichten die Experten von "FONDS professionell".2019 landete mehr als jeder dritte Euro, den Investoren in Fonds investierten, in Produkten, die das Geld nach ökologischen, ethischen oder sozialen Kriterien anlagen, so die Experten von "FONDS professionell". Dies zeige eine Analyse der Fondsratingagentur Morningstar. Insgesamt hätten Nachhaltigkeitsportfolios im vergangenen Jahr rund 120 Milliarden Euro netto eingesammelt. Das entspreche 37 Prozent der Gesamtsumme, die 2019 in europäische Fonds geflossen sei. Europäische ESG-Vehikel hätten damit einen neuen Absatzrekord erzielt. ...

