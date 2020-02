Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Rothschild & Co Asset Management Europe hat die Namen einiger Fonds geändert, so die Experten von "FONDS professionell".Ziel der Umbenennungen sei, "aussagekräftige und wiedererkennbare Markennamen zu schaffen und eine klare Struktur im Fondsangebot zu bekommen", heiße es in einer Pressemitteilung. Seit dem 11. Februar unterteile die französische Fondsgesellschaft ihr Angebot daher in vier Marken: "Conviction", "Valor", "Thematic" und "4Change". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...