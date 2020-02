Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Wirecard. Der Zahlungsdienstleister legte Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor und sorgte für jede Menge Volatilität in der Aktie. Bei den Verkäufen steht Nvidia im Fokus. Der Chipkonzern präsentierte ebenfalls Quartalszahlen. Die kamen am Markt sehr gut an, die Aktie setzte daraufhin ihre jüngste Rallye fort. Allerdings machen bereits auch die ersten Anleger Kasse.