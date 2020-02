FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat den Vertrag mit ihrem CEO Theodor Weimer um vier Jahre verlängert. Weimer ist seit Januar 2018 Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Börse. Sein aktueller Vertrag endet am 31. Dezember 2020. Dieser wurde nun bis Ende 2024 verlängert.

"Theodor Weimer hat seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als zwei Jahren die Deutsche Börse in überzeugender Weise geführt. Er hat das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, den Aktienkurs erheblich gesteigert, unsere Belegschaft neu motiviert und ein hohes Ansehen bei allen unseren Stakeholdern in Politik und Gesellschaft erworben", so Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Faber.

Die Vertragsverlängerung ist keine Überraschung und war seit geraumer Zeit erwartet worden. Die Eschborner legen am Montag Quartalszahlen vor und veranstalten am Dienstag ihre Bilanzpressekonferenz.

Faber wird nach Ablauf der Hauptversammlung am 19. Mai 2020 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Als Kandidat für die Nachfolge wurde Martin Jetter nominiert.

February 14, 2020

