Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Gold präsentierte sich in den vergangenen Handelstagen erstaunlich fest. In Euro gerechnet kletterte das Edelmetall sogar auf ein neues Jahreshoch. Die geopolitischen Unsicherheiten schüren die Angst vor neuen Belastungsfaktoren und führen zu einem regelrechten Run auf Gold. Auch die erneuten Zinssenkungsdiskussionen in Amerika beflügeln den Rohstoff. Gold steht weiterhin auf der Kaufliste der Investoren Momentan befinden sich die Märkte eigentlich in einem Risk-On-Modus: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...