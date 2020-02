Der Euro hat am Freitag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Gegen 16.15 Uhr stand er bei 1,0850 Dollar. In der Früh war er mit 1,0840 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Februar spürbar verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...