Die Königliche Kommission für AlUla enthüllt ihr Rahmenwerk und Masterpläne für die nachhaltige, verantwortungsvolle und langfristige Entwicklung einer 22.000 Quadratkilometer umfassenden Region, die bis 2035 zwei Millionen Besucher anzulocken verspricht

Präsentation beim UN World Urban Forum legt Pläne und 12 Leitprinzipien für den Schutz, die Erhaltung und Entwicklung der weltweit bedeutenden Region dar, die Heimat des ersten Weltkulturerbes von Saudi-Arabien ist und im Oktober 2020 der Öffentlichkeit zugänglich wird

Ein Meilensteinder 2030 Vision von Saudi-Arabien, AlUla als das größte lebendige Museum der Welt und wichtiges Tourismusziel für Geschichte, Kultur, Kunst und Abenteuer zu begründen, wurde diese Woche beim 10. UN World Urban Forum mit der Vorstellung des AlUla-Rahmenwerkplans erreicht

AlUla's community is at the heart of the newly revealed masterplan (Photo: AETOSWire)

Besucher erlebten AlUla und die entsprechenden Masterpläne durch eine Serie von interaktiven Displays, die sie in den Nordwesten von Saudi-Arabien beförderten, darunter Hegra, das erste UNESCO-Weltkulturerbe des Königreichs, sowie archäologische Funde von Zivilisationen, die mehr als 7.000 Jahre zurückgehen.

Die Region AlUla ist für ihre herausragende natürliche Schönheit sowie enorme archäologische Vielfalt bekannt. Sie bildet darüber hinaus eine neue kulturelle Landschaft in Saudi-Arabien. AlUla war diesen Monat Veranstaltungsort der ersten Hegra-Konferenz von Nobelpreisträgern und DesertX AlUla, der ersten interaktiven Kunstausstellung im Freien, die Werke von saudi-arabischen und internationalen Künstlern darbot.

Der CEO der Königlichen Kommission für AlUla (Royal Commission for AlUla, RCU) Amr AlMadani sagte: "Wir haben das World Urban Forum als glaubwürdige globale Plattform gewählt, um mit den führenden Entwicklern und Nachhaltigkeitsexperten der Welt in Kontakt zu treten und unsere Pläne für die langfristige, verantwortungsvolle Entwicklung von AlUla als dem größten lebendigen Museum der Welt vorzustellen. Durch die Kombination von Erbe mit Natur verwandeln wir die kulturelle Landschaft von AlUla und machen die Region zu einem globalen Tourismusziel mit einer florierenden Wirtschaft und lokalen Gemeinde."

"Wir laden Experten aus aller Welt ein, uns auf unserem Weg zu begleiten, was bedeutet, dass wir zusammen lernen und innovieren. Wir sehen einen klaren Weg vor uns, während wir Investitionen anlocken und unser Erbe und die Natur weiterhin schützen, erhalten, mit der Welt teilen und würdigen.

"Wir haben nicht nur unsere Türen für Reisende geöffnet, die von Saudi-Arabiens neuen Touristenvisa profitieren, sondern die für ein Wachstum zentrale Infrastruktur geliefert.

"Wir haben einen neuen Flughafen eröffnet, der das Potenzial hat, ein Transport- und Logistikzentrum für den Nordwesten Saudi-Arabiens zu werden. Zudem ist unser neues Theater Maraya mit 500 Sitzplätzen das größte Spiegelgebäude der Welt und wird ein Ort für Entertainment sowie geschäftliche und feierliche Veranstaltungen sein."

Saudi-Arabien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 zwei Millionen Besucher pro Jahr in AlUla zu begrüßen. Die RCU schätzt, dass das Projekt mehr als 67.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird fast die Hälfte davon im Tourismussektor.

Francesca Arici, Chief County Zoning und Planning Officer der RCU, ist für die Koordination der Entwicklung von Masterplänen verantwortlich und hat beim Forum mehrere Organisationen und Agenturen über die Zukunftsstrategie der Kommission informiert.

Sie sagte: "Wir kommen planmäßig voran, stellen jedoch sicher, dass wir die Bedürfnisse der lokalen Gemeinde miteinbeziehen, während wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Einige große Infrastrukturpläne wurden bereits verwirklicht und wir gehen davon aus, dass wir neue Baugenehmigungen und Design-Richtlinien für AlUla schon ab März einführen werden, was das Wachstum der lokalen Wirtschaft und den Wohlstand fördern wird."

Die bestehende Gemeinde von AlUla steht im Zentrum des Masterplans. Die RCU hat bereits Gastgewerbe-Schulungen auf Weltklasseniveau für Einwohner arrangiert mit dem Ziel, Teams von Rowah (Reiseleiter), Wildhütern und Hammayah (Bewahrer des Erbes der Region) zu bilden. Schulabgänger in AlUla haben Stipendien für ein Studium an erstklassigen internationalen Universitäten in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in den USA und in Australien erhalten, damit sie ihr Talent im Hinblick auf die Umsetzung und die Weiterentwicklung der Vision des Masterplans entfalten können.

Der Master-Planungsprozess baut auf den Rahmenrichtlinien der RCU auf, die in ihrer Satzung und ihren zwölf Leitprinzipien enthalten sind. Diese decken das gesamte Spektrum der Entwicklungspolitik ab: Schutz der natürlichen und kulturellen Landschaft, während AlUla als globales Ziel für Geschichte, Kunst und Kultur gefördert wird, Schutz des Ökosystems und der Tierwelt, Aufbau einer ausgewogenen Landwirtschaft und Sicherstellung eines verantwortungsvollen Tourismus.

Rund 80 Prozent der AlUla-Region wird unter Schutz stehen, darunter kulturelles und natürliches Erbe, wobei die RCU Hand in Hand mit der lokalen Gemeinde arbeiten wird, um die sensitive Erhaltung und Entwicklung sicherzustellen.

CEO Amr AlMadani fügte hinzu: "Die ausgewogene Entwicklungsstrategie setzt den Mensch an erste Stelle im Rahmen eines allgemeinen Engagements, ein offenes lebendiges Museum für die Welt und ein globales Zentrum für Kultur, Geschichte, Kunst und Ökotourismus-Projekte zu werden. AlUla ist Saudi-Arabiens Geschenk an die Welt."

Über AlUla

Im Nordwesten Saudi-Arabiens 1.100 km von Riad entfernt liegt AlUla, ein Ort von außergewöhnlichem natürlichem und menschlichem Erbe. Das riesige Gebiet mit einer Fläche von 22.561 km² umfasst ein üppiges Oasental, hohe Sandsteinberge und antike Kulturerbestätten, die tausende Jahre bis in die Zeit der Lihyan- und Nabataean-Königreiche zurückgehen.

Die bekannteste und anerkannte Stätte in AlUla ist Hegra, Saudi-Arabiens erstes UNESCO-Weltkulturerbe. Neben Hegra ist AlUla Heimat einer Reihe von faszinierenden historischen und archäologischen Stätten, darunter: Antikes Dadan, die Hauptstadt der Königreiche Dadan und Lihyan, tausende antike Felskunststätten und Hijaz-Bahnhöfe.

Über die Königliche Kommission für AlUla

Die Königliche Kommission für AlUla (Royal Commission for AlUla, RCU) wurde durch ein königliches Dekret im Juli 2017 zum Schutz von AlUla gegründet, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung.

Die 12 Leitprinzipien der Königlichen Kommission in der AlUla-Satzung sind:

Schutz der natürlichen und kulturellen Landschaft Würdigung von Geschichte, Kultur und Kunst als globales Tourismusziel Nachhaltigkeit der ökologischen Systeme und Tierwelt Förderung einer ausgewogenen Landwirtschaft Entwicklung eines schonenden Tourismus Sicherstellung dezenter Konnektivität Wiederbelebung, Wiederherstellung und Regeneration der bebauten Umwelt Entwicklung der lokalen Gemeinde Einbeziehung einer einfallsreichen Infrastruktur in allen Systemen Integration von unsichtbarer Sicherheit Entwicklung von sicheren und gesunden Orten, Produkten und Systemen innerhalb einer Kreislaufwirtschaft Praxis einer vorausschauenden Entwicklung

