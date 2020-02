In der vergangenen Woche hat Wirecard wieder das Zepter der am häufigsten diskutierten Börsenthemen in unseren wallstreet:online-Foren mit über 1.000 Beiträgen übernommen. Platz zwei geht an Tesla mit circa 830 Beiträgen, gefolgt von Cytodyn mit knapp 90 Beiträgen täglich. Bei unseren Usern sorgte der Wirecard-Chart in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff. Bei der ganzen Flut an Kommentaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...