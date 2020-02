Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die aktuelle späte Zyklusphase stellt Anleger vor zahlreiche Herausforderungen: Eine davon ist, das Portfolio defensiver auszurichten, ohne das weiterhin vorhandene Aufwärtspotenzial der Märkte zu verpassen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Nun hätten seit der Finanzkrise "Growth"-Aktien deutlich outperformt. Angesichts des zurückgehenden globalen Wachstums werden diese wachstumsstarken Titel auch jetzt noch so stark nachgefragt, dass die Bewertungen inzwischen ziemlich ausgereizt scheinen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Und so würden nun immer mehr Anleger auch wieder "Value"-Aktien in Betracht ziehen. Diese auch Substanzwerte genannten Wertpapiere seien vom Markt unterbewertet, da sie zwar grundsätzlich gute Fundamentaldaten aufweisen würden, aber gerade nicht in der Anlegergunst stünden. ...

