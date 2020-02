FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. Februar: MONTAG, DEN 17. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 10:30 DEU: Genossenschaftsverband Jahres-Pk zur Entwicklung der Volks- und Raiffeisenbanken 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen 22:30 AST: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Transocean, Q4-Zahlen FRA: Faurecia, Jahreszahlen TEMRINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/19 (endgültig) 11:00 EUR: Bauproduktion 12/19 HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 18. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Straumann, Jahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.30 h) 07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen (endgültig) 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen 07:30 DEU: Patrizia Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost-Werke, Jahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen (Call 9.00 Uhr) 09:30 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk, Frankfurt (14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung, München 11:00 DEU: Daimler Truck AG - Bilanz-Pk, Stuttgart 13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen 23:30 CDN: Nutrien, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Roche - Virtual Early Drug Development gRED Event 2020 ESP: Enagas, Jahreszahlen ESP: ACS, Jahreszahlen GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen USA: Medtronic, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/20 10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/20 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/20 14:30 USA: Empire State Index 02/20 16:00 USA: NAHB-Index 02/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 10:30 DEU: Russland-Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zu deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und russischem Amtskollegen Maxim Reschetnikow + 1345 Pk u.a. mit Reschetnikow 11:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband CarSharing e.V., Berlin MITTWOCH, DEN 19. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Jahreszahlen FRA: Vallourec, Jahreszahlen ITA: Pirelli, vorläufige Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022 USA: Mosaic, Q4-Zahlen USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 12/19 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg 13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln 14:30 DEU: Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Energiepolitik Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol DONNNERSTAG, DEN 20. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen 07:00 FRA: Accor, Jahreszahlen 07:00 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:00 FRA: AXA, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:15 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen 07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (12.00 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Hays, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung, München 10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Berlin 13:30 USA: Southern Co, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen GBR: Shell, LNG Outlook und Investorentreffen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Dropbox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/20 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 10:00 ESP: Handelsbilanz 12/19 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/20 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 23.1.10 14:30 USA: Philly Fed Index 02/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 01/20 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (vorab) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?, Karlsruhe 14:00 EUR: EU-Sondergipfel zum europäischen Haushaltsrahmen bis 2027, Brüssel 18:00 DEU: Premiere des neuen VW Caddy u.a. mit dem Chef der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter, Thomas Sedran, und Designchef Albert Kirzinger, Düsseldorf FREITAG, DEN 21. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika, Jahreszahlen DEU: Daimler, Geschäftsbericht 2019 FRA: Valeo, Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/20 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/20 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 05:30 JPN: All Industry Activity Index 12/19 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 01/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/20 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich EUR: S&P Ratingergebnis Litauen, Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EUR: DBRS Ratingergebnis Slovenien SAMSTAG, DEN 22. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN USA: Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen MONTAG, DEN 24. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Food, Pre-close Trading Update 22:05 USA: HP, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen NLD: PostNL, Jahreszahlen USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 02/20 14:30 USA: CFNA-Index 01/20 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/19 HINWEIS JPN / RUS: Feiertage, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 25. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: SIG Comibloc, Jahreszahlen 07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen 07:00 DEU: Corestate Capital, Jahreszahlen 07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen 07:30 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen 07:30 ESP: Endesa, Jahreszahlen 08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 GBR: Manchaster United, Q2-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 22:05 USA: Salesforce.com, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Tupperware Brands, Q4-Zahlen USA: Unisys, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/19 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/20 08:00 DEU: BIP Q4/19 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 12/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) MITTWOCH, DEN 26. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen (Call 11.00 Uhr) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 07:30 FRA: PSA Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Jahreszahlen CHE: Georg Fischer, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen FRA: Suez, Q4-Zahlen USA: Etsy, Q4-Zahlen USA: Marriott International, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/20 16:00 UAA: Neubauverkäufe 01/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) DONNERSTAG, DEN 27. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: LafargeHolcim, Jahreszahlen 06:45 CHE: Sunrise, Jahreszahlen 07:00 CHE: Gurit, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kühne + Nagel, Jahreszahlen 07:00 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen 07:00 CHE: SPS, Jahreszahlen 05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 10:00 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung, Hamburg 17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen 17:50 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DUE: SAP, Geschäftsbericht 2019 ESP: Ferrovial, Jahreszahlen FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen FRA: Engie, Jahreszahlen FRA: Carrefour, Jahreszahlen GBR: Aston Martin, Jahreszahlen GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update USA: Campbell Soup, Q2-Zahlen USA: Dell, Q2-Zahlen USA: Best Buy, Jahreszahlen USA: Edison International, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 01/20 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/20 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 02/20 11:00 EUR: Konjunkturklima 02/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig) 14:30 USA: BIP Q4/19 (zweite Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/19 (zweite Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/20 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/20 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien, Luxemburg 14:00 DEU: Konferenz: "Niedrigzinsen - Warum? Wie lange? Konsequenzen?" Veranstalter ist das Center for Financial Studies, Diskutanten u.a.: Carl-Christian von Weizsäcker und Ex-ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, Frankfurt FREITAG, DEN 28. FEBRUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen (Call 09.00 Uhr) 07:00 CHE: UBS, Geschäftsbericht 2019 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen 07:00 DEU: Munich Re, Jahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:50 ITA: ENI, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bilanz-Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt 11:00 DEU: Bundesbank Pk zum Geschäftsbericht 2019, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Borussia Dortmund, Halbjahreszahlen ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Industrieproduktion 01/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Privater Verbrauch 02/20 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q4/19 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/20 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 02/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/20 11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig) 14:30 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/20 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 01/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Norwegen, Schweiz EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Estland, Bosnien-Herzegowina EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Weißrussland SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Ergebnis zu Vergleichsverhandlungen zwischen dem Land NRW und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhaltepläne für sieben Städte, Münster SONNTAG, DEN 1. MÄRZ 2020 18:00 CHE: BIZ Quartalsbericht ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi