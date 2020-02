Anleger können ab sofort mit Sparplänen in den Aktienfonds von Seriengründer Jan Beckers investieren. Vertriebsexperte Marco Witteck von FondsDISCOUNT.de nennt die Vorteile:Langfristig Vermögen aufbauen - das lässt sich mit einem monatlichen Sparplan leicht umsetzen. Die beiden Tranchen des im Januar 2019 aufgelegten Global Internet Leaders (ISIN: DE000A2N8127, DE000A2N8143) sind bei allen Partnerbanken von FondsDISCOUNT.de ab sofort sparplanfähig. Das Team um Vertriebsexperte Marco Witteck von FondsDISCOUNT.de hatte sich zuvor mit den Partnerbanken kurzgeschlossen, um die Sparplanmöglichkeit zu öffnen: "Die comdirect bank AG sowie DAB BNP Paribas haben sich wieder einmal als sehr flexible Partner gezeigt und diesen vielfachen Kundenwunsch zeitnah möglich gemacht. Mit den nun verfügbaren Sparplänen können Kunden mit dem Cost Average-Effekt (Durchschnittskosten-Effekt) Schwankungen im Portfolio sehr gut abfedern und erhalten die Chance, am Wertsteigerungspotenzial vielversprechender Internet-Unternehmen zu partizipieren", so Witteck. Ein Sparplan ist ab zehn Euro/Monat (ebase) möglich. Weitere Optionen bieten comdirect und FFB (jeweils ab 25 Euro/Monat) sowie DAB (ab 50 Euro/Monat).

