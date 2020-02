ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz ist am Freitag auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Getragen wurde das Plus vor allem von der stark gewichteten Nestle-Aktie, im übrigen hielten sich die Bewegungen unter den SMI-Werten in Grenzen. Verhalten positiv wurden Meldungen aufgenommen, denen zufolge die Zahl der Corona-Neuinfizierten gegenüber dem Vortag gesunken sei. Am Markt herrschte aber weiter Skepsis bezüglich der statistischen Angaben aus China.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.129 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,81 (zuvor: 64,12) Millionen Aktien. Die Nestle-Aktie erholte sich von den Vortagesabgaben, als Berichtszahlen und Ausblick die Aktie unter Druck gebracht hatten. Offenbar sahen einige Teilnehmer die Verluste als übertrieben an und nutzten die gesunkenen Kurse zum Einstieg. Für die Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben.

Umgekehrt war es bei Roche, deren Titel am Donnerstag noch klar im Plus lagen. Nun wurden Gewinne mitgenommen, die Aktie verbilligte sich um 1,2 Prozent. Zurich Insurance wurden weiter gekauft. Der Versicherungskonzern hatte am Donnerstag mit starken Geschäftszahlen die Anleger überzeugt. Nach einem fast zweiprozentigen Plus ging es für die Aktie nun nochmals um 1 Prozent aufwärts.

Die vom China-Geschäft abhängigen Luxusgüterwerte Swatch und Richemont hinkten weiter dem Markt hinterher und lagen leicht im Minus. Seit Jahresbeginn haben sie 5 Prozent bzw. 2 Prozent abgegeben, während der Leitindex SMI knapp 5 Prozent im Plus liegt.

