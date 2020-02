Vaduz (ots) - 1992 haben Liechtenstein und Polen direkte diplomatische Beziehungen aufgenommen. Seither, aber insbesondere in den letzten Jahren, haben sich die gemeinsamen Beziehungen stetig intensiviert, insbesondere die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Regierungsrätin Katrin Eggenberger nutzte den Besuch vom Freitag, 14. Februar des polnischen Ministers für auswärtige Angelegenheiten, Jacek Czaputowicz, um die wachsende wirtschaftliche Kooperation zu würdigen und aktuelle europäische Angelegenheiten zu diskutieren.Regierungsrätin Eggenberger diskutierte mit ihrem polnischen Amtskollegen das ambitionierte Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission und sprach die Verhandlungen der EU mit Grossbritannien über die zukünftigen Beziehungen an. Sie unterstrich, dass Liechtenstein die Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien aufmerksam verfolgt und in dieser Hinsicht weiterhin eine enge Koordination zwischen der EU und den EWR/EFTA-Staaten anstrebt, um die Integrität des Binnenmarktes zu wahren.Ein weiteres Thema war das erste, erfolgreich implementierte Projekt im Rahmen des EWR-Finanzierungsmechanismus zwischen Liechtenstein und Polen - ein Austauschprojekt zwischen dem Schlösslekeller und dem polnischen Buskersbus-Festival. Insbesondere die Kultur- und Bildungsprojekte in Polen, welche über den EWR finanziert werden, sind für Liechtenstein interessant, da sich potentielle liechtensteinische Akteure aus dem Bildungs- und Kulturbereich an polnischen Projekten beteiligen können.Ausserdem wurden während des Gesprächs der Wunsch Liechtensteins nach einem Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Zusammenarbeit innerhalb internationaler Organisationen thematisiert. Im Rahmen des Besuchs in Liechtenstein stattete Aussenminister Czaputowicz zudem S.D. Erbprinz Alois einen Höflichkeitsbesuch ab und traf sich mit dem polnischen Honorarkonsul für Liechtenstein. Das Honorarkonsulat wird nächste Woche offiziell eröffnet.Kontakt:Ministerium für Äusseres, Justiz und KulturMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100841814