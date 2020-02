Die Volkswagen-Aktie ist am Freitag nach Enttäuschungen über ein geplatztes Vergleichsverfahren mit Hunderttausenden von geschädigten Dieselkunden in die Verlustzone gedreht. Nach einem marktkonformen leicht positiven Verlauf am Vormittag büßten sie am Nachmittag zuletzt 1,4 Prozent auf 170,18 Euro ein. Damit ist die Aktie des Autobauers der zweitschwächste Wert des Tages im DAX. Nur Wirecard muss noch größere Verluste hinnehmen - die Aktie verliert nach Quartalszahlen 3,1 Prozent.Volkswagen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...