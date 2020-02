München (ots) - Pünktlich zum Valentinstag ist es endlich so weit: Tessa und Hardin sind zurück ... und es geht heiß her! Nach dem Überraschungshit AFTER PASSION von 2019 mit über einer Mio. Kinobesuchern steht nun AFTER TRUTH, die lang ersehnte Fortsetzung der turbulenten Romanze, in den Startlöchern. Als Vorgeschmack auf große Emotionen und neue Versuchungen gibt es jetzt den ersten Teaser:Link: https://youtu.be/Y1OlepRRUn0Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt Tessa (Josephine Langford) sich verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern - aus Liebe?Kinostart: 2020 im Verleih der Constantin FilmDer Teaser steht demnächst zum Download bereit unter: https://constantinfilm.medianetworx.deWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:S&L Medianetworx GmbH(TV, Print, Radio PR)Astrid Buhr, Natalie Regnault, Kerstin GehrkeAidenbachstraße 54, 81379 MünchenTelefon: +49 - 89 - 23 68 49 -724/-783E-Mail: nregnault@medianetworx.de, kgehrke@medianetworx.dePURE Online(Online PR)Kerstin WiemannOranienstr. 185, 10999 BerlinTel: +49 30 28 44 509 21E-Mail: constantinfilm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4520972