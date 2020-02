Eine der Megatrends ist auch das bargeldlose Zahlen, was vom Staat gewünscht wird, da er so weniger Einnahmen in der Schattenwirtschaft verliert und Unternehmen besser ihre Einnahmen verwalten und überwachen können. Für den Konsumenten ist das Angebot an Kreditkarten zunehmen kostenlos und auch bequem, da der Zahlvorgang schneller geht und man immer genügend Cash dabei hat. Für Firmen sind die Kreditkartengebühren zwar hoch, jedoch ist Bargeld noch teurer und im Onlinegeschäft gibt es wenige gute Alternativen. In diesem interessanten Markt gibt es aber nur zwei starke Firmen die ein Duopol bilden: Visa und Mastercard. Visa ist noch etwas größer und […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...