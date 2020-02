Die Geschworenen sehen es als erwiesen an, dass Avenatti den Sportartikelhersteller Nike erpressen wollte. Dem Anwalt droht eine lange Haftstrafe.

Der umstrittene Anwalt Michael Avenatti ist wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenen-Gericht in New York sah es in seiner am Freitag veröffentlichten Entscheidung als erwiesen an, dass er wegen eines vermeintlichen Skandals in US-College- und Highschool-Ligen bis zu 25 Millionen Dollar erpressen wollte.

Die Anwälte des in der Schweigegeldaffäre

