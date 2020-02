Zur Mitte Februar 2020 (Kalenderwoche 7) sagt die SeniVita Social Estate AG (SSE) ihre beiden derzeit durchgeführten Anleihen-Emissionen komplett ab und lädt ihre Anleihegläubiger stattdessen zu einer Gläubigerversammlung ein, in der über Restrukturierungsmaßnahmen zur bestehenden Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A13SHL2) abgestimmt werden soll. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die Wandelanleihe 2015/20 der SeniVita Social Estate AG in seinem Portfolio. Die Fondsinitiatoren der KFM Deutsche Mittelstand AG empfehlen den Anlegern, die Interessen zu bündeln und mit Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen von der Kanzlei mzs Rechtsanwälte einen erfahrenen Gläubigervertreter zu bestimmen.

Finanzkennzahlen - die R-LOGITECH S.A.M. kann im Geschäftsjahr 2019 ihre Umsatz- und Ertragskennzahlen aufgrund der anteiligen Konsolidierung der im Juni 2019 übernommenen Euroports-Gruppe deutlich steigern. So wächst das Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen von 18,7 Mio. Euro auf 60,3 Mio. Euro (+ 222%) und der Konzern-Umsatz von 160,9 Mio. Euro auf 427,6 Mio. Euro (+166%). Auch die Schwestergesellschaft Metalcorp Group S.A. liegt auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2019 im Soll und kann wie prognostiziert ihre operativen Konzernkennzahlen gegenüber dem Vorjahr steigern. Der Gewinn nach Steuern steigt demnach von 9,6 Mio. Euro in 2018 auf nunmehr 12,8 Mio. Euro. Dagegen wird die Eyemaxx Real Estate AG ihren Gewinn im Geschäftsjahr 2018/19 entgegen der eigenen Planungen gegenüber dem Vorjahr 2017/18 (Gewinn in Höhe von 7,3 Mio. Euro) aufgrund eines Einmaleffektes aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...