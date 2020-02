von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagWirecard erwartet einen Anstieg des operativen Ergebnisses auf 1,0 bis 1,12 (2019: 0,785) Milliarden Euro. Die Zahlen blieben im Rahmen der Erwartungen. Die Wirecard-Aktie lag am Freitag deutlich mit knapp drei Prozent im Minus, was Beobachter auch darauf zurückführten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...