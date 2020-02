Nach Zymeworks, Ergomed, Hydrogenics und Vow (vormals Scanship) der nächste Aktienreport-Volltreffer: Die Empfehlung in der Sonderpublikation "Nach Nel und Co: 100%-Chance - nordische Biotech-Perle vor Neubewertung" explodierte am Freitag nach einer Top-News. Bei dem vorgestellten Unternehmen handelt es sich um Photocure.

Den vollständigen Artikel lesen ...