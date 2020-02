An den Aktienbörsen ebben die Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus ab. Das könnte verfrüht sein, wie sich an den Rohstoffmärkten zeigt.

Die Tage, an denen das Coronavirus die Finanzmärkte über China hinaus fest im Griff hatte, dürften vorerst vorüber sein. So war es auch beim deutschen Aktienindex, der in den vergangenen Tagen mehrfach Rekordhöhen erklomm. Die abgelaufene Woche schloss der Leitindex mit einem Gesamtplus von 1,7 Prozent ab.

Der Kurs könnte sich auch in der neuen Woche in diese Richtung fortsetzen. Zahlreiche Firmen ziehen Bilanz für das abgeschlossene Jahr und die Anleger sind - trotz der vorangegangenen Konjunktursorgen und dem Gewinneinbruch bei Daimler - optimistisch.

Lediglich eine Reihe von Konjunkturdaten könnte die Zuversicht in der kommenden Woche schmälern, je nachdem wie sie ausfallen. Dennoch: Insgesamt stehen reichlich Daten zur Ablenkung vom tödlichen Covid-19-Virus und seinen Folgen für die Wirtschaft zur Verfügung.

Der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan, schreibt in einem Marktkommentar, dass das Coronavirus die chinesische und globale Konjunktur zwar durchaus heftig, aber nur kurz schwächen dürfte. "Daher sollten die deutschen Unternehmen ihre Gewinne in diesem Jahr wieder steigern können", schreibt Stephan.

Ähnlich sieht das Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Blackrock. Die Unternehmensgewinne in den USA könnten um neun bis zehn Prozent, in Europa um sieben bis acht Prozent zulegen. In dieser Dimension könnten dann auch die erwarteten Kurszuwächse liegen.

