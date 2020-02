Klaus Pantel gilt als einer der führenden deutschen Tumorbiologen. Im Interview spricht er über die Chancen eines Krebs-Bluttests und warum Deutschlands Forscher auf dem Gebiet gut sind, aber andere das Geld verdienen.

Klaus Pantel ist Gründer und Direktor des Instituts für Tumorbiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf.

WirtschaftsWoche: Herr Pantel, Mediziner träumen von der "flüssigen Biopsie", um Krebs frühzeitig zu diagnostizieren. Wie nah ist die Forschung daran, diesen Traum zu erfüllen?Klaus Pantel: Nun, wir haben in den letzten Jahren erhebliche technische Fortschritte gemacht. Wir können heutzutage Tumorzellen oder Tumorzellprodukte im Blut auch in winzig kleiner Anzahl und Menge erkennen. Dadurch können wir schon kleine Tumore im Menschen finden, die man mit den üblichen bildgebenden Verfahren des Radiologen erst sehr viel später erkennt.

Welche Methoden muss man bei der flüssigen Biopsie unterscheiden?Es lassen sich die sogenannten zirkulierenden Tumorzellen selbst im Blut nachweisen. Damit haben wir uns in Hamburg sehr intensiv beschäftigt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Erbsubstanz, die von den Tumorzellen abgegeben wird, im Blut als freie zirkulierende DNA aufzuspüren. Und es gibt die Möglichkeit, andere Bestandteile der Tumorzellen wie die RNA oder MicroRNA oder Eiweiße im Blut zu identifizieren.

Ein Problem dieser Nachweise ist aber noch, dass man anhand der gefundenen Moleküle und Zellen zwar den Tumor, aber nicht seinen Ort im Körper bestimmen kann. Wie weit sind die Wissenschaftler dort gekommen?In der Tat wäre es nach einem positiven Bluttest enorm aufwändig, den ganzen Körper zu untersuchen. Das ist wegen der Kosten auch ein Horrorszenario für die Krankenkassen. Auf einer "Liquid-Biopsy"-Konferenz der American Association for Cancer Research im Januar in den USA habe ich ermutigende Ergebnisse gesehen, zum Beispiel durch die Analyse von Veränderungen der DNA und die Zuordnung von MicroRNA zu bestimmten Tumoren. Vielleicht muss man die Ansätze kombinieren und mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Dann könnte das aus meiner Sicht in den nächsten paar Jahren eventuell Realität werden.

Und wie sieht es mit der Unterscheidung von gutartigen und bösartigen Tumoren aus?Sehr gute Frage. Wir haben ja sehr viele gutartige Tumoren und Läsionen in unserem Körper, gerade wenn man älter wird, da hat man eine gewisse Akkumulation. Daher sind bei der jetzigen Forschung ganz große Kontrollgruppen wichtig, um herauszufinden, ob ein Bluttest wirklich funktioniert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...