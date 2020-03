Die globale mobile Wirtschaft wird bei wachsender Dynamik von 5G mit einem Volumen von 4,9 Billionen US-Dollar bis 2025 bewertet

5G hat im vergangenen Jahr erheblich an Dynamik zugelegt und ist nun weltweit in 24 Ländern im Einsatz. Unterstützung erfährt die neue Technologie durch ein immer größeres Sortiment an 5G-Geräten und das wachsende Bewusstsein der Verbraucher. Laut der globalen Ausgabe 2020 der führenden Berichtsserie "Mobile Economy" der GSMA hatten bis zum 30. Januar 2020 46 Netzbetreiber in 24 Ländern kommerziell verfügbare 5G-Netze an den Start gebracht. Prognosen zufolge wird bis 2025 jede fünfte Mobilfunkverbindung über 5G-Netze abgewickelt werden1

"Die weltweiten Investitionen der Mobilfunkbetreiber werden sich laut der Prognosen in den kommenden Jahren auf mehr als eine Billion US-Dollar belaufen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau moderner Netze sowohl für Privat- als auch für Unternehmenskunden liegt", so Mats Granryd, Generaldirektor der GSMA. "In den vergangenen 12 Monaten haben wir gesehen, wie der 5G-«Hype» Realität wurde: Millionen von Verbrauchern steigen bereits auf 5G um, und Unternehmen beginnen damit, Network-Slicing, Edge-Computing und Low-Latency-Dienste mit 5G-Unterstützung zu nutzen."

Kernthemen des neuen Berichts:

5G ist da, doch 4G ist noch immer führend: 4G war im vergangenen Jahr die weltweit dominierende Mobilfunktechnologie; sie war die Grundlage für mehr als die Hälfte (52 Prozent) aller Verbindungen weltweit. Trotz des Aufkommens von 5G wird 4G in den kommenden Jahren weiter wachsen und im Jahr 2025 56 Prozent aller Verbindungen ausmachen.

Die Branche investiert massiv in 5G: Mobilfunkbetreiber werden zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich weltweit Investitionen in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar für mobile Technologien tätigen, davon etwa 80 Prozent für 5G-Netze.

Smartphones sind bald allgegenwärtig: Prognosen zufolge werden Smartphones bis 2025 für 80 Prozent aller Verbindungen genutzt. Im Vergleich dazu betrug dieser Anteil im Jahr 2019 65 Prozent.

Das Internet der Dinge (IoT) wird ein integraler Bestandteil des 5G-Zeitalters sein: Von 2019 bis 2025 wird die Zahl der weltweiten IoT-Verbindungen auf fast 25 Milliarden steigen und sich damit mehr als verdoppeln, während sich die weltweiten IoT-Einnahmen auf 1,1 Billionen US-Dollar belaufen und sich damit mehr als verdreifachen werden.

Die Zunahme der Teilnehmer verlangsamt sich, doch noch immer muss die Branche neue Teilnehmer einbinden: Die Zahl einzelner Mobilfunkteilnehmer2 belief sich zum Ende des vergangenen Jahres auf 5,2 Milliarden (67 Prozent der Weltbevölkerung) und wird bis 2025 voraussichtlich auf 5,8 Milliarden (70 Prozent) anwachsen.

Die Hälfte der Menschheit ist mit dem mobilen Internet verbunden: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung (3,8 Milliarden Menschen) sind heute mobile Internetnutzer. Bis 2025 werden Prognosen zufolge 61 Prozent (5 Milliarden) aller Menschen mobiles Internet nutzen.

Durch 5G wird die Weltwirtschaft in den nächsten 14 Jahren voraussichtlich um 2,2 Billionen US-Dollar wachsen

Dem heutigen Bericht zufolge haben mobile Technologien und Dienste im vergangenen Jahr weltweit 4,7 Prozent des BIP generiert. Dies entspricht einer wirtschaftlichen Wertschöpfung von 4,1 Billionen US-Dollar3. Dieser Anteil wird den Prognosen zufolge bis 2024 auf 4,9 Billionen US-Dollar (4,9 Prozent des BIP) anwachsen, da die Länder in aller Welt in zunehmendem Maße von den Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen profitieren, die durch die wachsende Verbreitung von Mobilfunkdiensten erzielt werden. Der mobile Kommunikationssektor sorgte 2019 zudem für mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze (direkt und indirekt). Er leistete einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des öffentlichen Sektors, wobei 490 Milliarden US-Dollar durch die allgemeine Besteuerung eingenommen wurden.

Prognosen zufolge wird 5G bis zum Jahr 2034 2,2 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen, wobei Schlüsselindustrien wie die verarbeitende Industrie, Versorgungsunternehmen sowie Unternehmensdienstleistungen und Finanzdienstleistungen am meisten von der neuen Technologie profitieren werden.

Der neue Bericht "The Mobile Economy 2020" wurde von GSMA Intelligence, dem Geschäftsbereich für Forschungs- und Beratungsleistungen der GSMA, verfasst. Den vollständigen Bericht und die zugehörigen Infografiken finden Sie unter: www.gsma.com/mobileeconomy/.

_________________________ 1 Prognosen zufolge wird es bis 2025 8,8 Milliarden SIM-Anschlüsse (ohne IoT-Mobilfunkanschlüsse) geben, im Vergleich zu 8,0 Milliarden Anschlüssen im Jahr 2019. Die genannten Anschlusszahlen beinhalten keine IoT-Mobilfunkanschlüsse. 2 Ein einzelner Mobilfunkteilnehmer bezeichnet eine Einzelperson, die über mehrere SIM-Anschlüsse verfügen kann. 3 Der BIP-Anteil umfasst Mobilfunkbetreiber (0,7 des BIP), verwandte Branchen (0,5%), indirekte Anteile (0,5%) sowie Produktivitätssteigerungen (2,9%).

