Die neue Blockchain-Strategie hatte vielen Krypto-Start-ups Hoffnung gegeben. Doch nun kommt der wichtigste Gesetzentwurf der GroKo nicht voran. Die Kritik wird lauter.

War's das schon mit dem Blockchain-Elan der Bundesregierung? Das fragen sich derzeit immer mehr Beobachter in der Krypto-Branche und im politischen Berlin.

Eigentlich wollte die Große Koalition noch 2019 ein Gesetz für eine Blockchain-Anleihe verabschieden. Dieses hätte die Ausgabe von Bonds auf Basis der dezentralen Datenbanktechnologie geregelt und die geltende Urkundenerfordernis überflüssig gemacht. Deutschland wäre damit zum Vorreiter unter den großen Wirtschaftsräumen geworden. Der nötige Gesetzentwurf fehlt jedoch bis heute.

Im Bundestag wächst die Kritik daran. In einem Brandbrief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), in deren Haus der Gesetzesentwurf festhängt, fordern Unionspolitiker ein schnelleres Regierungshandeln. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

"Die Einführung elektronischer Schuldverschreibungen im Zivilrecht und die regulatorische Behandlung von Krypto-Token sind wichtige und dringende Anliegen unserer Koalition", mahnen die Vizevorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, und der CDU-Digitalberichterstatter Thomas Heilmann. Doch: "Bereits seit der Veröffentlichung des Eckpunktepapiers im März 2019 wartet die Wirtschaft auf gesetzliche Rahmenbedingungen."

Im Digitalausschuss dränge man "fraktionsübergreifend" darauf, dass der nötige Entwurf endlich vorgelegt werde, heißt es weiter: "Der Ruf, endlich PS auf die Straße zu bringen, wird immer lauter."

Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt. In der im September vorgelegten Blockchain-Strategie der Bundesregierung heißt es noch unmissverständlich: Die Bundesregierung strebe an, "noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zur Regulierung des öffentlichen ...

