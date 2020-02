Kryptowährungen bei uns handeln: • Einfach, smart und zuverlässig mit der BISON App: https://bit.ly/38HtlaK • Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/2uarNqz Wie hat sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt, was sind wichtige Kennzahlen und wo sind diese zu finden? Einschätzungen von Markus Miller im "Krypto-Update" im Gespräch mit Richard "Richy" Dietrich. Krypto Angst & Gier Index Der Bitcoin kämpft weiterhin mit der nachhaltigen Überwindung der vielbeachteten Marke von 10.000 USD. Die Bitcoin-Dominanz ist dabei mit 62,2% weiter rückläufig, was die erfreuliche Entwicklung zahlreicher Altcoins wiederspiegelt. Vor allem Ethereum hat sich in den letzten Wochen äußerst positiv entwickelt. Dennoch notiert der Krypto Angst & Greed Index im neutralen Bereich: www.alternative.me BTC-Difficulty Auf www.blockchain.com finden Sie unter dem Menüpunkt "Daten" fortlaufend aktualisierte Kennzahlen rund um die Kryptomärkte. Die Hashrate ist die wichtigste Kennzahl für die Rechenleistung und somit ein Stabilitätsindikator für das BTC-Netzwerk. Diese notiert ebenso wie der Schwierigkeitsgrad (Difficulty) für das Bitcoin-Mining auf Höchstwerten. Das ist positiv. BTC-Legalisierung In zahlreichen Medien ist immer wieder zu lesen, dass der Bitcoin bzw. Kryptowährungen in zahlreichen Ländern angeblich verboten sind und daher für Investoren große rechtliche Risiken bestehen. Die rationalen Fakten sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. In 127 von 257 Ländern ist der Bitcoin legal und als Zahlungsmittel bzw. Vermögenswert anerkannt. Darunter große Volkswirtschaften: www.coin.dance Krypto-Geldautomaten Die Entwicklung bei den Geldautomaten für Kryptowährungen ist ebenfalls ein interessanter Indikator für die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung von Kryptowährungen. Mittlerweile gibt es 6.851 Krypto-Geldautomaten (ATMs) in 73 Ländern weltweit. Rund 4.900 Krypto-Geldautomaten stehen in den USA. In Deutschland immerhin 64: www.coinatmradar.com Krypto-Akzeptanzstellen Auf www.coinmap.org finden Sie weitere Akzeptanzstellen für Kryptowährungen, mit umfassenden Suchfunktionen. Derzeit sind bereits rund 16.000 Anbieter gelistet. Wie bei Coinatmradar steht Ihnen auch auf Coinmap eine geografische Übersicht zur Verfügung. Ebenso wie eine Selektionsmöglichkeit nach unterschiedlichen Branchen. Von Cafes bis Hotels. http://www.defipulse.com