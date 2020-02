Am 14.02. dieses Jahres war es endlich so weit: Der DAX-Zahlungsdienstleister hat ein weiteres Mal in seine Zahlen blicken lassen. Zumindest in die vorläufigen, die eine Sache sehr deutlich demonstriert haben. Operativ hat sich der Wachstumskurs von Wirecard (WKN: 747206) nicht verlangsamt, was möglicherweise ein wichtiges Mosaiksteinchen dieser Turnaround-Geschichte werden könnte. Seit Jahresanfang ist die Wirecard-Aktie im Begriff, wieder konsequent an Wert zuzulegen. Derzeit kämpft der Zahlungsdienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...