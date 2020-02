Die Coronavirus-Panik offenbart die Gesetze der digitalen Öffentlichkeit. Deutlich wird: Wir müssen die Ursachen der großen Gereiztheit verstehen. Nur dann haben aufklärerische Debatten eine Chance.

Was geschieht eigentlich gerade? Auf Twitter hagelt es Meldungen. Schon wieder jemand, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und einfach tot umgekippt ist, so heißt es. Warnungen eines Bloggers kursieren, der seine Handyfilme aus Krankenhäusern im chinesischen Wuhan online gestellt hat. Den offiziellen Nachrichtensendungen sei nicht zu trauen, so bekommt man in WhatsApp-Gruppen zu lesen, den chinesischen schon gar nicht. Man entdeckt ein Video auf YouTube, das von 23 Millionen Infizierten berichtet und das, kaum gelöscht, schon wieder irgendwo auftaucht, eingebettet in immer neue Videos, die eine einzige Botschaft intonieren: "Passt bloß auf! Es ist alles viel schlimmer als gedacht!"

Wer in diesen Tagen nur eine halbe Stunde abseits des medialen Mainstreams durch die Weiten des Netzes surft, der kann die Mechanismen der emotionalen Infektion wie unter einem Brennglas beobachten. Und erkennt: Der Mensch ist ein gewissheitsbedürftiges Wesen. Er will Klarheit und Wahrheit, und zwar sofort, ganz besonders in Momenten der tatsächlichen oder der bloß gefühlten Gefahr.

Im Zeitalter der Netzutopien waren wir uns sicher: Mehr Information macht uns automatisch mündiger. Denn wir können nun, so die Annahme, aus einer Fülle von Möglichkeiten auswählen. Und dann unsere Entscheidungen umso rationaler und umfassender fundieren. Heute, da sich die digitale Sphäre blitzschnell in eine giftig brodelnde Ursuppe aus Gerüchten und Fake News verwandeln lässt, müssen wir anerkennen: Immer mehr Information erhöht die Chancen effektiver Desinformation. Weil sich auch jede Menge frei erfundener Scheingewissheiten barrierefrei in die Erregungskreisläufe des digitalen Zeitalters einspeisen lassen. Und weil der Mensch - auf der Suche nach der Ruhebank fester Wahrheiten, im Bemühen um Orientierung im frei umherwirbelnden Informationskonfetti - auf das zurückgreift, was er ohnehin glauben will.

Die Neuordnung unserer Informationswirklichkeit

In diesem Zusammenspiel von menschlicher Psychologie und digitaler Transformation wird das Extremereignis zur großen Stunde der Fälscher und Panikmacher. Und am Beispiel des Extrems zeigt sich die allmähliche Neuordnung unserer Informationswirklichkeit, die sich zu drei Trenddiagnosen verdichten lässt.

Zum einen hat sich die Zahl der Player in der Erregungsarena radikal vervielfacht. Heute, im Übergang von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie des digitalen Zeitalters, können sich alle öffentlich äußern. Neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus ist die fünfte Gewalt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...