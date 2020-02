Der Aktienmarkt erfreut sich größerer Beliebtheit, was sich an einem höheren DAX-Stand ausdrückt. Die Rekordstände der Indizes führen zu zunehmender Nachfrage nach Aktien und Fondanteilen, was wiederum die Kurse ansteigen lässt. Anleger ignorieren das Risiko des Marktes. Die Unternehmen können nicht leisten, was sich die Anleger wünschen und trotzdem nimmt die Spekulation immer größere Formen ...

