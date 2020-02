Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat am Freitag geliefert - sehr gut, aber offensichtlich nicht so gut, dass der Kurs anspringt - sell on good news? Eher: Die große FT-Unsicherheit wurde nicht genommen, es fehlte ein - herbeigeschriebener Hinweis - wann KPMG seinen Bericht abliefern wird. Am Freitag - nach den Zahlen - schloss der Kurs von Wirecard leichter bei 138,90 EUR - ein Kurs der weder den Longs weh tut, auch wenn der gerade überwundene Widerstand von 140,00 EUR wieder unterboten wurde, noch den Shorts große Freude bringt. Der CEO Markus Braun betont klar das WESENTLICHE des Tages auf Twitter: ...

