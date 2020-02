Während es bei Tesla derzeit eigentlich nicht besser laufen könnte, muss sich das Unternehmen in Deutschland größeren Hürden stellen. Wie am Wochenende bekannt wurde, muss der US-Elektroautobauer nach einem gerichtlich verfügten Stopp die Rodungsarbeiten auf dem Gelände für die geplante Fabrik in Grünheide bei Berlin vorerst ruhen lassen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) entsprach mit seiner Entscheidung vom Samstagabend einer Beschwerde der Grünen Liga Brandenburg. Bis Dienstag sind nun Einwendungen ...

