Grenke AG - das IT-Leasing Unternehmen korrigiert in einer Bullenflagge!

Symbol:ISIN:Die Grenke AG zählt zu den führenden deutschen Anbietern von IT-Leasing. Die Kunden sind meist kleine und mittelständische Unternehmen. Der Aktien-Kurs steigt seit Herbst letzten Jahres. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11.02., ging es mit einer Power-Candle steil nach oben. Diese Bewegung wird nun gerade korrigiert.Grenke notierte nach der steilen Bewegung weit über den exponentiell gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Dieser Move wird nun in Form einer Bullenflagge korrigiert. Die Aktie könnte noch 1-2 Tage in der Formation korrigieren, bevor der Breakout erfolgt. Danach wäre ein sehr dynamischer Anstieg nicht ungewöhnlich. Ideal wäre es, wenn wir den Einstieg im Bereich 97.50 bis 98 EUR bekommen würden. Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, den Entry beim Ausbruch aus der Formation zu suchen.Für einen Long-Einstieg sollte der Pullback in den Bereich bei 98 EUR abgewartet werden. Intraday ist hier auf Setups zu achten. Der Stopp würde nach dem Pullback unter den Bereich der Powercandle bei 94.50 EUR gehen, hier verläuft auch der EMA 20.Meine Meinung zu Grenke ist bullisch